Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 104-81 ile Geçerek Türkiye Kupası'nı Kazandı

Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'nı Kazandı

Şanlıurfa'da düzenlenen ING Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 104-81 mağlup ederek kupayı kazandı. Maç sonrası yapılan basın toplantısında, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ve oyuncu Sertaç Şanlı, karşılaşmanın değerlendirmesini yaptı.

Jasikevicius: "Çok İyi Oynadık"

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, takımın performansı hakkında, "Çok iyi oynadık. Neredeyse herkes sayı attı. Topu çok güzel paylaştık. İlk yarı defansif anlamda da çok iyiydik." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'a Dikkat Çekti

Jasikevicius, rakipleri Beşiktaş hakkında ise, "Bence Beşiktaş çok iyi bir takım. Son 2 ayda daha iyi oynamaya başladılar. Sezonun ikinci yarısında bütün takımlar için daha zor bir rakip olacaklardır." dedi.

Sertaç Şanlı'nın Yorumları

Oyuncu Sertaç Şanlı, Beşiktaş'ın kalitesine vurgu yaparak, "Beşiktaş'ın ne kadar kaliteli bir ekip olduğunu sahadaki mücadelemizle gösterdik. Maçın başından itibaren bu mücadelemizi sahaya yansıtmasaydık bizim için zor bir maç olacaktı. Herkes maçın önemini anladı ve plana sadık kaldı. Bizim için güzel ve kolay bir galibiyet oldu. Bunun sebebi de takım arkadaşlarımın enerjisi ve mücadelesiydi. Tüm takım arkadaşlarımın eline sağlık. Kupa kazanmak her zaman çok güzeldir, inşallah böyle devam ederiz." değerlendirmesini yaptı.