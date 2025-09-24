Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'i 85-83 Yenerek 38. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Kazandı

Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'i 85-83 mağlup ederek Basketbolda 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 22:55
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 22:55
Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'i 85-83 Yenerek 38. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Kazandı

Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'i 85-83 Yenerek 38. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Kazandı

Basketbolda final karşılaşmasında Fenerbahçe Beko zafere ulaştı

Basketbolda 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'i 85-83 yenerek kupanın sahibi oldu.

Karşılaşma boyunca çekişmeli bir mücadele yaşandı; Fenerbahçe Beko son bölümlerde üstünlüğünü koruyarak skoru lehine çevirdi. Maçın sonucu, turnuvanın şampiyonunu belirledi.

Fenerbahçe Beko 85-83 Beşiktaş GAİN — bu skorla Fenerbahçe Beko, 38. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kürsüye taşıdı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe Beko 85-83 Beşiktaş GAİN — 38. Cumhurbaşkanlığı Kupası Sahibi Fenerbahçe
2
Bodrum FK 2-0 Vanspor: Sefer Yılmaz'dan 'Haklı Galibiyet' Mesajı
3
Osman Aşkın Bak'tan Fenerbahçe Beko'ya Tebrik: 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası
4
Beşiktaş 4-0 Zecorner Kayserispor: Sergen Yalçın'dan Teşekkür
5
Bursaspor 92-73 PAOK: FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Finale Yükseldi
6
Sergen Yalçın İstanbul'a Gelerek Beşiktaş'ın Yeni Teknik Direktörü Olacak mı?
7
Fenerbahçe Beko 38. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 8. kez kazandı

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası