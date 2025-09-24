Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'i 85-83 Yenerek 38. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Kazandı
Basketbolda final karşılaşmasında Fenerbahçe Beko zafere ulaştı
Basketbolda 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'i 85-83 yenerek kupanın sahibi oldu.
Karşılaşma boyunca çekişmeli bir mücadele yaşandı; Fenerbahçe Beko son bölümlerde üstünlüğünü koruyarak skoru lehine çevirdi. Maçın sonucu, turnuvanın şampiyonunu belirledi.
Fenerbahçe Beko 85-83 Beşiktaş GAİN — bu skorla Fenerbahçe Beko, 38. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kürsüye taşıdı.