Fenerbahçe Beko Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Kazandı — Sadettin Saran: 'Bu ailenin bir parçası olmak gurur verici'

Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'i 85-83 yenerek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı. Başkan seçilen Sadettin Saran, kulübe katılmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 23:52
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 23:52
Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasında Beşiktaş GAİN'i 85-83 yenerek kupayı kazandı.

Sadettin Saran'ın ilk değerlendirmesi

Kupa töreninin ardından soyunma odasına giderek takımı ve teknik ekibi tebrik eden Fenerbahçe'de başkan seçilen Sadettin Saran, basın mensuplarına şunları söyledi: "Çok güzel bir gündü, gurur duyuyorum. Bu ailenin bir parçası olmak gurur verici. İlk kupa, Türkiye'nin basketboldaki en büyük kupası. İnşallah daha çok kupa gelecek. Başta antrenör, oyuncular, başkanımız Ali Koç ve Sertaç Bey'i tebrik ediyorum. Çok mutlu ve gururluyum. İnşallah daha nice nice galibiyet röportajlarımız olur."

Maçın ardından eski yönetici Sertaç Komsuoğlu ile birlikte tribünlere gitmesinin hatırlatılması üzerine Saran, "Bugünü birlik ve beraberliğin ikinci adımı diyebiliriz. Birlik ve beraberlik olmadan bunun tadı olmaz. Bunlar benim samimi düşüncelerim. Hepinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Haberde ayrıca Fenerbahçe'nin kupayı müzesine götürdüğü ifade edilirken 8. Cumhurbaşkanlığı Kupası ibaresi de yer aldı.

Dinamo Zagreb 3-1 Fenerbahçe: Tedesco savunma zaaflarını vurguladı
UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'e 3-1 Yenildi
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne 3-1'lik Dinamo Zagreb Yenilgisiyle Başladı
Dinamo Zagreb 3-1 Fenerbahçe — UEFA Avrupa Ligi
UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'e 3-1 Yenildi
Fenerbahçe Beko Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Kazandı — Sadettin Saran: 'Bu ailenin bir parçası olmak gurur verici'
Onuralp Bitim: Fenerbahçe Beko ile ilk maçımda ilk kupamı kazandım

