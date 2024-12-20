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Fenerbahçe Beko'da Wade Baldwin'in Sağlık Durumu Ciddi: İkinci Evre Kas Yaralanması

Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Wade Baldwin'de ikinci evre kas yaralanması tespit edildi. Tedavi süreci başladı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 20:18
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 20:18
Fenerbahçe Beko'da Wade Baldwin'in Sağlık Durumu Ciddi: İkinci Evre Kas Yaralanması

Wade Baldwin'de İkinci Evre Kas Yaralanması Tespit Edildi

Fenerbahçe Beko, ABD'li şutör guard Wade Baldwin'in sağlık durumu hakkında önemli bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulübün resmi bildirimi, THY Avrupa Ligi 16. haftasında oynanan Barcelona karşılaşmasında yaşanan sakatlıkla ilgili detayları içeriyor.

Sakatlık Açıklandı

Açıklamada, 28 yaşındaki oyuncunun hamstring bölgesinde bir sakatlık yaşadığı belirtildi. Yapılan kontrollerin ardından Baldwin'de ikinci evre kas yaralanması tespit edildi. Bu durum, oyuncunun sahalarda ne kadar süre bulunamayacağına dair endişeleri artırdı.

Tedavi Süreci Başladı

Fenerbahçe Beko, Wade Baldwin'in tedavisine hemen başlandığını duyurdu. Kulüp, oyuncunun sağlık durumu ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye devam edecek.

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