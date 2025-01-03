Fenerbahçe Beko'dan Anadolu Efes'e Önemli Zafer: 84-76

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Anadolu Efes'i evinde 84-76 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maç sonrasında basın toplantısı düzenleyen Başantrenör Sarunas Jasikevicius, takımının sergilediği performanstan memnun olduğunu dile getirdi.

Jasikevicius, “Bugün bütün biletler tükenmişti ve mükemmel bir atmosfer oluştu. Takım olarak 40 dakika boyunca doğru mantaliteyle sahadaydık. İlk yarıda savunmada faulleri doğru kullanamadığımız anlar oldu. Larkin'e çok fazla sayı yapma şansı verdik ama üçüncü ve son çeyrekte rakibi az sayıda tuttuk.” dedi.

Maçın yıldızlarından Mays'in performansına da değinen Jasikevicius, “Bugün oyunumuzda aradığımız bazı şeyleri onun oyununda bulduk. Topu dolaştırma da bunlardan birisiydi. Performansından memnun kaldım.” şeklinde konuştu.

Sonuç olarak, Fenerbahçe Beko’nun Anadolu Efes karşısındaki bu zaferi, hem oyuncuların hem de taraftarların moralini yükseltmiş durumda. Jasikevicius, takımın savunmada sergilediği iyi performansa dikkat çekerek, “Anadolu Efes gibi hücumda iyi olan bir takıma karşı 2 ve 3. çeyrekte az sayı yedik.” ifadesini kullandı.