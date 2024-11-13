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Fenerbahçe Beko'dan Devon Hall Açıklaması: Sol Elinde Kırık Tespit Edildi

Fenerbahçe Beko, oyuncusu Devon Hall'un sol elinde kırık meydana geldiğini açıkladı. Tedavi süreci başladı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 16:06
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 16:06
Fenerbahçe Beko'dan Devon Hall Açıklaması: Sol Elinde Kırık Tespit Edildi

Fenerbahçe Beko, Devon Hall'un Sağlık Durumunu Açıkladı

Fenerbahçe Beko, ABD'li basketbolcusu Devon Hall'un sol elinde kırık meydana geldiğini duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, THY Avrupa Ligi'nde oynanan Bayern Münih maçında sakatlanan 29 yaşındaki oyuncunun, yapılan sağlık kontrollerinin ardından sol elindeki tarak kemiğinde kırık tespit edildiğini belirtti.

Tedavi Süreci ve Ameliyat

Fenerbahçe Beko, oyuncunun tedavisine başlandığını ve ameliyat olacağını açıkladı. Kulüp, ayrıca Devon Hall'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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