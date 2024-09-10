Fenerbahçe Beko'dan Luka Samanic Açıklaması

Fenerbahçe Beko'dan Luka Samanic'in Durumu Hakkında Açıklama

Fenerbahçe Beko, Hırvat basketbolcu Luka Samanic'in kişisel gerekçelerle izin alarak ülkesine döndüğünü resmi olarak duyurdu.

6 Eylül'de Ülkesine Gitti

Yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Luka Samanic, kişisel nedenlerden ötürü kulübümüzden izin alarak 6 Eylül Cuma günü ülkesine gitmiştir. Bu süreç, şube yetkililerimizce yakından takip edilmektedir," ifadelerine yer verildi.

Gelişmeler Yakında Duyurulacak

Ayrıca, kulüp yetkilileri oyuncunun durumu hakkında gerekli bilgilendirmelerin ilerleyen günlerde yapılacağını belirtti. Taraftarlar ve spor kamuoyu, Samanic'in durumu hakkında bilgi almak için sabırsızlanıyor.