Fenerbahçe Beko'dan Yeni Transfer: Skylar Mays

Fenerbahçe Beko, Skylar Mays'i Transfer Etti

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Skylar Mays'i kadrosuna ekledi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki oyuncu ile 2024-2025 sezonunun sonuna kadar anlaşıldı.

Skylar Mays'in Kariyeri

NBA kariyerine Atlanta Hawks, Portland Trail Blazers ve Los Angeles Lakers takımlarında forma giyerek başlayan Mays, son olarak 2024-25 sezonu başında Minnesota Timberwolves kadrosunda yer alıyordu.

Bu transfer, Fenerbahçe Beko'nun takım gücünü artırma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.