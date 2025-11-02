Fenerbahçe Beko Deplasmanda Mersin Spor'u 87-78 Yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi - 6. Hafta

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında, Fenerbahçe Beko deplasmanda Mersin Spor'u 87-78 mağlup etti.

Karşılaşma boyunca kontrolü elinde tutan Fenerbahçe Beko, etkili oyunuyla sahadan galip ayrıldı. Mersin Spor ise ev sahibi olarak beklenen sonucu alamadı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Mersin Spor ile Fenerbahçe Beko, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda sarı lacivertli ekipten Melih Mahmutoğlu (önde) ile Mersin temsilcisinden Jackson Thomas White (arkada) mücadele etti.