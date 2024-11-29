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Fenerbahçe Beko, EA7 Emporio Armani Milan'a Yenildi: Başantrenörler Açıklamalarda Bulundu

Fenerbahçe Beko, EA7 Emporio Armani Milan'a 91-85 mağlup oldu. Başantrenör Jasikevicius, takımın savunma performansını eleştirdi.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 23:26
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 23:26
Fenerbahçe Beko, EA7 Emporio Armani Milan'a Yenildi: Başantrenörler Açıklamalarda Bulundu

Fenerbahçe Beko, EA7 Emporio Armani Milan Maçının Ardından

THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Beko, EA7 Emporio Armani Milan'a 91-85 yenilerek hayal kırıklığı yaşadı. Sarı-lacivertli ekibin başantrenörü Sarunas Jasikevicius, maç sonrasında yaptığı basın toplantısında, İtalyan ekibinin galibiyetini hak ettiğini belirtti.

Jasikevicius'tan Eleştiriler

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşen karşılaşmanın ardından konuşan Jasikevicius, takımın savunma performansının kötü olduğunu vurgulayarak, "Baştan hazır olmadığımız çok netti. İlk yarıdan sonra toparlanmayı beklerken 50 sayı daha verdik. Umarım kazanmaktan bıkmamışızdır." şeklinde ifadeler kullandı. Bu akşamki sonuçtan sorumluluğu kendisinin aldığını dile getiren Jasikevicius, EA7 Emporio Armani Milan ve başantrenör Ettore Messinayı kutladı.

Messina'nın Yorumları

EA7 Emporio Armani Milan başantrenörü Ettore Messina ise yaşanan galibiyetin önemine dikkat çekti. "THY Avrupa Ligi'ndeki en formda takımlardan birine karşı çok önemli bir galibiyet aldık. Her gün daha iyi olabilmek için oyuncularım efor sarf ediyor. Galibiyetten dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullanan Messina, savunmada gösterdikleri performansı da övdü.

Fenerbahçe Beko, bu mağlubiyetle birlikte Avrupa sahnesinde zorlu bir dönem geçirirken, önümüzdeki maçlara odaklanarak yeniden toparlanma çabasına girecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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