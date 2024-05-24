Fenerbahçe Beko, Final-Four'da Panathinaikos'a karşı güçlü bir performans sergileyemedi

Fenerbahçe Beko elendi! Panathinakos finale yükseldi

Turkish Airlines EuroLeague'in büyük Final-Four yarı final mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'a karşı zorlu bir mücadele verdi. Berlin'de gerçekleşen karşılaşmada temsilcimiz, Ergin Ataman'ın yönettiği Panathinaikos karşısında 73-57'lik skorla mağlup olarak turnuvaya veda etti.



İlk çeyrekte rakibinin hızlı hücumlarına karşı zorlanan Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'un 12-0'lık seriyle başlamasıyla erken bir dezavantajla karşılaştı. Ancak temsilcimiz, ikinci çeyrekte toparlanarak farkı kapattı ve devreyi 38-36 geride tamamladı.

Üçüncü çeyrekte de zorlu bir mücadele sergileyen Fenerbahçe Beko, son periyoda 56-50 geride girdi. Ancak son bölümlerde yaşanan hücum zorlukları ve savunma hataları, Panathinaikos'un üstünlüğünü perçinledi.

Sonuç olarak, Panathinaikos'un 73-57'lik galibiyetiyle Fenerbahçe Beko turnuvadan elendi. Ergin Ataman'ın ekibi, 13 yıl aradan sonra final sevinci yaşarken, Fenerbahçe Beko bu sezon EuroLeague'deki şampiyonluk hayaline veda etti.