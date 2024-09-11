Fenerbahçe Beko Hazırlık Maçında Bahçeşehir Kolejini Mağlup Etti

Fenerbahçe Beko ile Bahçeşehir Koleji Hazırlık Maçında Karşı Karşıya Geldi

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, İstanbul'da Bahçeşehir Koleji ile gerçekleştirdiği hazırlık maçında kesin bir galibiyet elde etti. Karşılaşma 97-80'lik sonuçla tamamlandı.

Maçın Detayları

Fenerbahçe Beko, müsabakanın ilk çeyreğini 23-21 önde tamamladı. İkinci çeyrekte üstünlüğünü artırarak devreyi 45-41 önde kapadı. Üçüncü çeyreği de 78-65 avantajla geçerek son çeyreğe girdi ve maçı 97-80'lik skorla kazandı.

Öne Çıkan Performans

Müsabakanın en dikkat çeken ismi ise Fenerbahçe Beko takımından Nigel Hayes-Davis oldu. Hayes-Davis, karşılaşmada toplam 27 sayı ile en çok sayı atan oyuncu oldu.

Saygı Duruşu

Karşılaşmanın başlamasından önce, hayatını kaybeden eski basketbolcu İlkan Karaman için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.