Fenerbahçe Beko, ING Türkiye Kupası'nı 9. Kez Kazandı

Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'nda Tarih Yazdı

Fenerbahçe Beko, ING Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş Fibabanka'yı 104-81 mağlup ederek, kupayı 9. kez kazanmanın gururunu yaşadı. Bu zafer, sarı-lacivertli takımın, 39. kez düzenlenen Erkekler Türkiye Kupası'ndaki başarılarını pekiştirdi.

Şanlıurfa'da Yapılan Final Mücadelesi

11 Nisan Spor Salonu'nda düzenlenen finalde Fenerbahçe Beko, rakibi Beşiktaş Fibabanka karşısında üstün bir oyun sergiledi. Nigel Hayes Davis, 22 sayısı, 9 ribaundu ve 3 asistlik performansıyla karşılaşmanın En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi.

Jasikevicius'un Üçüncü Kupası

Litvan başantrenör Sarunas Jasikevicius, Fenerbahçe Beko ile üçüncü kupasını kazanarak, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Jasikevicius, 2023 Aralık ayında takıma katıldıktan sonra, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.

Tarihî Finalde Düşük Rekorlar

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Türkiye Kupası tarihinde finalde ikinci kez karşı karşıya geldi. İlk olarak 2011 yılında Kayseri'de yapılan finalde Fenerbahçe, rakibini 81-72 yenmişti. Bu sefer Fenerbahçe'nin başarısı 104-81 ile sonuçlandı.

Beşiktaş'ın Final Serüveni

Beşiktaş Fibabanka, toplamda 5 kez finale çıktı, ancak sadece 1 kez kupayı kazandı. Bu finalde kaybederek 4. kez mağlubiyetle ayrıldılar. Siyah-beyazlı ekip, Türkiye Kupası tarihindeki tek zaferini 2012 yılında elde etti.

100 Sayı Barajı Aşıldı

Fenerbahçe Beko, ING Türkiye Kupası tarihindeki ilk maçlı finallerde 100 sayı barajını aşan ilk ekip oldu. Ayrıca bu maç, ING Türkiye Kupası finallerinde atılan toplam en yüksek sayının kaydedildiği karşılaşma olarak da tarihe geçti.