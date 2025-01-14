Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız ile önemli bir maça çıkıyor

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına konuk olacak. Maç, Belgrad Arena'da TSİ 22.00'de başlayacak.

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THY Avrupa Ligi'nde bir maç eksiği bulunan Fenerbahçe Beko, 19 maçta 12 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor. Rakibi Kızılyıldız ise 12 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor.

Kızılyıldız, THY Avrupa Ligi'nde son olarak Anadolu Efes'e kaybetmişti. Ancak bu mağlubiyetin ardından Maccabi Playtika, Barcelona, Baskonia ve Paris Basketbol takımlarını yenerek 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Fenerbahçe Beko, bu sezon THY Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız ile ilk karşılaşmasında 76-57'lik skorla mağlup olmuştu. Bu nedenle, yarınki mücadele hem rövanş niteliği taşıyor hem de ligdeki konumlarını belirlemek adına büyük önem taşıyor.