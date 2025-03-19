Fenerbahçe Beko, Monaco Deplasmanına Çıkıyor: THY Avrupa Ligi Maçı

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Monaco ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 21.00'de başlayacak.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 09:25
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 09:25
Fenerbahçe Beko, Monaco Deplasmanına Çıkıyor: THY Avrupa Ligi Maçı

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Zorlu Bir Maç İçin Monaco'ya Gidiyor

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında yarın Fransa'nın Monaco takımıyla karşı karşıya gelecek. Müsabaka, Monaco'nun ev sahipliği yapacağı Salle Gaston Medecin Salonu'nda gerçekleştirilecek ve TSİ 21.00'de başlayacak.

Son Durum ve İstatistikler

Sarı-lacivertli ekip, ligde son 3 maçını kazanarak önemli bir momentum yakaladı. Fenerbahçe Beko, geride bıraktığı haftalarda elde ettiği 20 galibiyet ve 9 mağlubiyet ile 2. sırada yer alıyor. Öte yandan, Monaco ise ligde 17 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 4. basamakta bulunuyor.

İlk Karşılaşmanın Sonucu

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı, Fransız temsilcisi 99-69’luk skorla kazanmıştı. Fenerbahçe Beko, rövanş maçında bu durumu lehine çevirmek için mücadele edecek.

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