Fenerbahçe Beko'nun Panathinaikos Maçında Coşkulu Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

Fenerbahçe Beko-Panathinaikos Maçında Cumhuriyet Coşkusu

Fenerbahçe Beko'nun Panathinaikos ile oynadığı THY Avrupa Ligi maçında, taraftarlar Cumhuriyet Bayramı'nı unutulmaz bir şekilde kutladı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen karşılaşmadan önce, Türk Bayrakları koltuklara yerleştirildi ve tribünlerde büyük bir coşku hakim oldu.

Bayraklarla Birlikte Kutlamalar

Maç öncesi, salona gelen bando '10. Yıl Marşı'nı çaldı. Sarı-lacivertli taraftarlar bayraklarını sallayarak Cumhuriyet'in 101. yılını kutladı.

Saygı Duruşu

Karşılaşma öncesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayi’na yapılan terör saldırısı nedeniyle saygı duruşunda bulunuldu. Taraftarlar, duruşun ardından "Şehitler ölmez, vatan bölünmez." sloganıyla terörü lanetledi.

Ergin Ataman’a Tepkiler

Fenerbahçe taraftarları, Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'a yönelik tepkilerine sahne oldu. Ataman'ın geçmişte Fenerbahçe'ye karşı yaptığı 3-1 hareketi, sarı-lacivertli camiada büyük bir rahatsızlık yarattı. Bunun ardından Ataman, sosyal medya üzerinden özür dileyerek, Fenerbahçe yönetimi ise milli takıma oyuncu göndermeme kararı aldığını duyurdu.

Skylar Mays'ın Avrupa'ya İlk Adımı

Fenerbahçe Beko'nun son transferi Skylar Mays, Panathinaikos karşısında ilk kez forma giydi. Sakatlanan Scottie Wilbekin’in yerine kadroya dahil olan Mays, seyirci önünde büyük bir heyecan yaşadı.

Ömer Faruk Yurtseven’e Plaket

Fenerbahçe Beko'dan 2013-2016 yıllarında forma giyen Ömer Faruk Yurtseven, 8 yıl aradan sonra eski takımının karşısında boy gösterdi. Karşılaşma öncesinde ismi anons edildiğinde tribünlerden büyük bir alkış aldı ve takım menajeri Cenk Renda, Yurtseven’e özel hazırlanmış bir plaketi takdim etti.