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Fenerbahçe Beko'nun Panathinaikos Mağlubiyeti Sonrası Jasikevicius'un Değerlendirmeleri

Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'a karşı oynadığı maçın ardından başantrenör Jasikevicius, takımın birlik olamamasından endişeli.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 23:27
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 23:27
Fenerbahçe Beko'nun Panathinaikos Mağlubiyeti Sonrası Jasikevicius'un Değerlendirmeleri

Fenerbahçe Beko-Panathinaikos Maç Sonrası Değerlendirmeler

THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Beko, Panathinaikos karşısında 81-76'lık bir sonuçla sahadan mağlup ayrıldı. Maçın ardından başantrenör Sarunas Jasikevicius, takımın birlikte oynayamamasıyla ilgili duyduğu endişeyi dile getirdi.

Başantrenörün Açıklamaları

Karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, Panathinaikos ve teknik direktör Ergin Ataman'ı tebrik eden Jasikevicius, takımının performansı hakkında görüşlerini aktardı:

"Maçın başında basketbol ve mantalite açısından düşündüğümüzde oldukça kötü bir başlangıç yaptık. Son periyotta biraz daha savaştık ama sonuç olarak çocukça yapılan top kayıpları, bizi zor bir duruma soktu. Beni asıl endişelendiren ise, takımın birlik olamaması. Basketbol açısından baktığımızda, 'Panathinaikos neden bize baskı yaptı, biz neden yapamadık?' diye düşünmeden edemiyorum. Onlar takım halinde iletişim içindeydiler, biz ise sanki ayrı odalarda gibiydik. Birlik olmak çok kritik. Son çeyreğe farklı bir yaklaşım ile başladık ama sadece 15 dakikalık iyi bir performans gösterdik. Son şampiyonu bu şekilde yenseydik çok daha farklı olurdu."

Takım İçi İletişimin Önemi

Takım arkadaşlarının sorunlarını çözmek için iletişim kurmaları gerektiğine de dikkat çeken Litvanyalı çalıştırıcı, "Önemli olan, her şey yolunda giderken bir şeyler yapmak değil. İlk iki çeyrek boyunca takımın farklı noktalarda olduğuna tanıklık ettik; aralarındaki iletişim yoktu. Ancak son iki çeyrekte aralarında daha fazla iletişim kurmaya başladılar. Bu durum beni endişelendiriyor ve bu, üzerine gitmemiz gereken bir konu." diyerek sözlerini tamamladı.

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