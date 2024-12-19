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Fenerbahçe Beko'nun Paris Basketbol Maçı Salgın Nedeniyle Ertelendi

Fenerbahçe Beko'nun, Paris Basketbol ile oynayacağı maç, rakip takımda yaşanan salgın nedeniyle ertelendi.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 15:06
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 15:06
Fenerbahçe Beko'nun Paris Basketbol Maçı Salgın Nedeniyle Ertelendi

Fenerbahçe Beko'nun Paris Basketbol Maçı Ertelendi

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında bugün deplasmanda Paris Basketbol ile yapılması planlanan maç, sağlık nedenleri dolayısıyla iptal edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten gelen açıklamada, "Paris Basketbol ve Fenerbahçe Beko arasında bugün oynanması planlanan THY Avrupa Ligi 17. hafta mücadelesi, Paris Basketbol'un yaşadığı salgın dolayısıyla karşılaşmaya çıkabilecek oyuncu sayısının sekizin altına düşmesi ve bu durumda geçerli olan Avrupa Ligi kuralları gereğince ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, karşılaşmanın yeni tarihinin belirlenmesi için yapılacak görüşmelerin ardından netleşeceği bildirildi.

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