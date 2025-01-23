DOLAR
35,65 -0,01%
EURO
37,13 -0,03%
ALTIN
3.156,52 0,04%
BITCOIN
3.644.829,39 2,04%

Fenerbahçe Beko, Olympiakos'a Konuk Oluyor: THY Avrupa Ligi Heyecanı Başlıyor

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Olympiakos'a konuk olacak. Maç, Barış ve Dostluk Salonu'nda TSİ 22.15'te başlayacak.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 09:38
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 09:38
Fenerbahçe Beko, Olympiakos'a Konuk Oluyor: THY Avrupa Ligi Heyecanı Başlıyor

Fenerbahçe Beko, Olympiakos ile Zorlu Bir Müsabakaya Çıkıyor

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Barış ve Dostluk Salonu'nda gerçekleştirilecek olan bu heyecan dolu mücadele, TSİ 22.15'te başlayacak.

Sarı-Lacivertliler Formda!

Avrupa Ligi'nde son 4 karşılaşmasını kazanan Fenerbahçe Beko, 14 galibiyet ve 7 mağlubiyetle ligde ikinci sırada yer alıyor. Bu form grafiğiyle dikkat çeken sarı-lacivertliler, olimpiyat serüvenlerinde büyük bir başarı yakalamak adına kritik bir adım atacaklar.

Olympiakos'un Yükselişi

Öte yandan, Yunanistan temsilcisi Olympiakos, ligde 7 maçlık bir galibiyet serisiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Takım, 16 galibiyet ve 6 mağlubiyetle puan cetvelinin zirvesinde yer almakta.

Fenerbahçe Beko ve Olympiakos arasındaki bu zorlu karşılaşmanın sonucu, hem takımların hem de Avrupa basketbolunun kaderinde önemli bir rol oynayabilir.

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzonspor, Edin Visca ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı
2
Edin Visca, Trabzonspor ile Sözleşmesini Uzattı: Unutulmaz Anlar Yaşamak İçin Hazır
3
KKTC'de Şampiyon Okçular Yetiştirilecek
4
Ikiz Kız Kardeşlerin Wushu Mücadelesi: Milli Takım Hayali
5
Samsunspor, Gaziantep FK'yi Ağırlıyor: Kritik Maç Öncesi Detaylar
6
Mete Gazoz'dan Şampiyonluk Mesajı: Hedef Avrupa ve Dünya
7
Trabzonspor, Edin Visca'nın Sözleşmesini 2027'ye Kadar Uzattı

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor