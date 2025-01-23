Fenerbahçe Beko, Olympiakos'a Konuk Oluyor: THY Avrupa Ligi Heyecanı Başlıyor

Fenerbahçe Beko, Olympiakos ile Zorlu Bir Müsabakaya Çıkıyor

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Barış ve Dostluk Salonu'nda gerçekleştirilecek olan bu heyecan dolu mücadele, TSİ 22.15'te başlayacak.

Sarı-Lacivertliler Formda!

Avrupa Ligi'nde son 4 karşılaşmasını kazanan Fenerbahçe Beko, 14 galibiyet ve 7 mağlubiyetle ligde ikinci sırada yer alıyor. Bu form grafiğiyle dikkat çeken sarı-lacivertliler, olimpiyat serüvenlerinde büyük bir başarı yakalamak adına kritik bir adım atacaklar.

Olympiakos'un Yükselişi

Öte yandan, Yunanistan temsilcisi Olympiakos, ligde 7 maçlık bir galibiyet serisiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Takım, 16 galibiyet ve 6 mağlubiyetle puan cetvelinin zirvesinde yer almakta.

Fenerbahçe Beko ve Olympiakos arasındaki bu zorlu karşılaşmanın sonucu, hem takımların hem de Avrupa basketbolunun kaderinde önemli bir rol oynayabilir.