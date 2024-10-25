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Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'a Yenildi

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Panathinaikos'a 81-76 mağlup oldu.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 23:01
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 23:01
Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'a Yenildi

THY Avrupa Ligi'nde Düş kırıklığı

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Yunan temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya geldi. Maç sonunda sarı-lacivertli ekip, 76-81'lik skorla sahadan mağlup ayrıldı.

İlk Periyot: Panathinaikos Üstünlük Kurdu

Karşılaşma, her iki takımın da savunmaya yoğunlaştığı bir başlangıç yaptı. İlk 5 dakikada Panathinaikos, 8-7'lik bir üstünlük sağladı. İlk periyot sonunda Yunan ekibi, pota altında gösterdiği etkinlikle periyodu 21-15 önde bitirdi.

İkinci Periyotta Fark Artıyor

İkinci çeyreğe hızlı giriş yapan Panathinaikos, Lorenzo Brown’ın üst üste basketleriyle farkı 10 sayıya çıkardı. Fenerbahçe Beko, Tarık Biberovic ve Nicolo Melli’nin katkılarıyla farkı 4 sayıya indirmeyi denese de, Panathinaikos yeniden farkı 10 sayıya çıkararak soyunma odasına 11 sayı avantajla gitti: 35-46.

Üçüncü Periyot: Eşitlik Çabaları

İkinci yarıda takımlar karşılıklı basketlerle başlarken üçüncü çeyrek sonunda skor 54-62’ye geldi. Fenerbahçe, son bölümde Taraftar desteğiyle tekrar rakibinin üzerine gelerek son çeyreğe sadece 8 sayı geride girdi.

Son Periyot: Panathinaikos Galip Geldi

Son periyot, Fenerbahçe Beko’nun hızlı başlangıcı ile devam etti fakat Panathinaikos, bitime kısa bir süre kala üstünlüğünü koruyarak maçı 81-76 kazandı. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, sezonun 5. maçında 2. yenilgisini alırken Panathinaikos 3. galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe Beko'nun yolculuğu devam ediyor.

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