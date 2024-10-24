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Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u Ağırlıyor

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Panathinaikos'la 5. haftada karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 08:54
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 08:54
Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u Ağırlıyor

Fenerbahçe Beko, Panathinaikos ile Zorlu Bir Maç Oynayacak

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 5. haftasında yarın Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya geliyor.

Maç Bilgileri

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşecek olan bu önemli mücadele, 20.45’te başlayacak.

Lig Durumu

Sarı-lacivertliler geride kalan 4 maçta 3 galibiyet ve 1 yenilgi ile 5. sırada yer alıyor. Konuk ekip Panathinaikos ise 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 6. basamakta mücadele ediyor.

İki Takımın Tarihçesi

Fenerbahçe ile Panathinaikos, toplamda 38 kez karşılaşacak. İki takım daha önceden oynanan 37 müsabakadan 20’sini Yunan ekibi kazanırken, 17 zafer sarı-lacivertlilerin oldu.

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