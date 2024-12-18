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Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol ile Zorlu Bir Deplasman Maçına Çıkıyor

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Paris Basketbol ile yarın deplasmanda karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 10:16
Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol ile Zorlu Bir Deplasman Maçına Çıkıyor

Fenerbahçe Beko, Paris'te Kritik Bir Maça Çıkıyor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında yarın Paris Basketbol ile deplasmanda mücadele edecek. Paris'te bulunan Adidas Arena'daki karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.

Sarı-lacivertli ekip, ligdeki 16 maçında 10 galibiyet elde ederek 5. sırada yer alıyor. Ancak son 5 maçında yalnızca 1 galibiyet alması, takımın morallerini olumsuz etkiledi. Özellikle çift maç haftasının ilk müsabakasında Barcelona'ya deplasmanda 90-63 yenilmesi dikkat çekti.

Paris Basketbol'un Form Durumu

Sezona iyi başlayan Paris Basketbol, ilk 4 maçında yalnızca 1 galibiyet alabilmişti. Ancak ardından oynadığı 10 mücadeleyi kazanarak formunu yükseltti. Son iki karşılaşmasında ise mağlup olan Fransa temsilcisi, ligde 2. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe Beko'nun Deplasman Performansı

Taraftarı önünde çıktığı 8 maçta 4 galibiyet ve 4 yenilgi yaşayan Fenerbahçe Beko, deplasmandaki performansıyla dikkat çekiyor. Takım, deplasmanda 6 galibiyet elde ederken yalnızca 2 kez kaybetti. Yarının maçı, çift maç haftasını tamamlayacak olan Fenerbahçe Beko için büyük önem taşıyor. Eğer takım kazanırsa, Paris Basketbol ile aynı galibiyet sayısına ulaşacak.

Çerçevede, Fenerbahçe Beko ve Paris Basketbol arasındaki bu zorlu karşılaşma, basketbolseverler için heyecan dolu anlar sunacak.

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