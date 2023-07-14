Fenerbahçe Beko, Partizan forması giyen Yam Madar'ı transfer etti

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, gelecek sezon için önemli bir transfer gerçekleştirdi. Takım, Sırbistan temsilcisi Partizan'ın formasını giyen genç yetenek Yam Madar'ı kadrosuna kattı. 22 yaşındaki oyun kurucu, 2+1 yıllık bir anlaşmaya imza attı.

Yam Madar, geçtiğimiz sezon Partizan'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Özellikle THY Avrupa Ligi'nde "Yükselen Yıldız" seçilerek önemli bir başarı elde etti. Bu başarısıyla Fenerbahçe Beko'nun dikkatini çeken genç oyuncu, kulüple anlaşarak yeni sezon için sarı-lacivertli formayı giyecek.

Fenerbahçe Beko, transferin resmi açıklamasında Madar'ın geleceği için umut dolu ifadeler kullandı. Kulüp, anlaşmanın hayırlı olmasını dileyerek, genç yeteneğin takımda başarılı bir sezon geçirmesini temenni etti. Bu transferle birlikte Fenerbahçe Beko'nun kadrosu güçlenirken, takımın hedeflerine ulaşma şansı da artmış oldu.

Yam Madar'ın oyun kurucu pozisyonunda gösterdiği yetenekler, onu geleceğin önemli basketbolcularından biri haline getiriyor. Genç yaşına rağmen sahip olduğu tecrübe ve potansiyel, Fenerbahçe Beko'nun gelecek yıllarda önemli bir kozu olmasını sağlayacak.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, transfer politikasında genç yeteneklere şans verme ve onları geliştirme stratejisini sürdürüyor. Bu doğrultuda Yam Madar'ın transferi, kulübün gelecek vizyonuna uygun bir adım olarak görülüyor.

Taraftarlar da bu transferle heyecanlanırken, Yam Madar'ın Fenerbahçe Beko forması altında nasıl bir performans sergileyeceğini merakla bekliyor. Genç oyuncunun takıma katkı sağlaması ve büyük başarılara imza atması, Fenerbahçe Beko camiasının beklentilerini yükseltiyor.

Gelecek sezon için yapılan bu önemli transferle birlikte Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, güçlü bir kadroya sahip olma yolunda ilerliyor. Yam Madar'ın yetenekleri ve potansiyeli, takıma yeni bir ivme kazandırabilir. Fenerbahçe Beko camiası, genç oyuncunun katkısıyla başarı dolu bir sezon geçirmeyi umut ediyor.

İşte detaylar...





FENERBAHÇE BEKO PRENSİNİ TRANSFER ETTİ

Yam Madar, kariyerine Hapoel Tel Aviv takımının altyapısında başladı ve son iki sezonunu Partizan'da geçirdi. Ayrıca İsrail Milli Takımı'nda da forma giymekte.

Fenerbahçe Beko'da Devin Booker ve Carsen Edwards ile yollar ayrıldı. Devin Booker, geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde 31 maçta oynadı ve ortalama 5,8 sayı, 3,3 ribaund ve 1,1 asist performansı sergiledi. Basketbol Süper Ligi'nde ise 12 maçta ortalama 5,8 sayı, 4,8 ribaund ve 1,5 asistlik katkı sağladı. İşte ayrıntılar...





Carsen Edwards ise geçen sezon Fenerbahçe'ye transfer oldu ve THY Avrupa Ligi'nde 34 maçta görev aldı. Edwards, ortalama 8 sayı, 1,3 ribaund ve 1,1 asist performansıyla oynadı. Ayrıca Süper Lig'de de 20 maçta ortalama 13,2 sayı, 2 ribaund ve 2 asistlik katkı sağladı.