Fenerbahçe Beko, Partizan'ı Konuk Ediyor

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Partizan ile Karşılaşıyor

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 7. haftasında Partizan ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli ekip, çift maç haftasındaki ikinci karşılaşmasını former head coach Zeljko Obradovic yönetimindeki Sırp temsilcisi ile yapacak.

Karşılaşma Detayları

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak olan bu önemli müsabaka, yarın saat 20.45'te başlayacak. Fenerbahçe, daha önce Maccabi Playtika ile oynadığı maçı 84-82'lik skorla kazanarak, Partizan karşısında da galip gelerek bu çift maç haftasında iki galibiyet almayı hedefliyor.

Takım Performansları

Fenerbahçe Beko, 6 maçta 4 galibiyet ve 2 yenilgi alarak 6. sırada yer alıyor. Partizan ise, 2 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 13. sırada bulunmaktadır.

Tarihsel Rekabet

Fenerbahçe Beko ile Partizan, THY Avrupa Ligi tarihindeki 15. karşılaşmalarında buluşacak. İki takım daha önce oynadıkları 14 maçta, sarı-lacivertliler 8 galibiyet, Sırbistan temsilcisi ise 6 galibiyet aldı.