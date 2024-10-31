DOLAR
34,24 0,13%
EURO
37,27 -0,05%
ALTIN
3.058,14 0,41%
BITCOIN
2.474.787,69 0,56%

Fenerbahçe Beko, Partizan'ı Konuk Ediyor

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Partizan'la karşılaşıyor. Maç yarın saat 20.45'te başlayacak.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 10:56
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 10:56
Fenerbahçe Beko, Partizan'ı Konuk Ediyor

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Partizan ile Karşılaşıyor

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 7. haftasında Partizan ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli ekip, çift maç haftasındaki ikinci karşılaşmasını former head coach Zeljko Obradovic yönetimindeki Sırp temsilcisi ile yapacak.

Karşılaşma Detayları

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak olan bu önemli müsabaka, yarın saat 20.45'te başlayacak. Fenerbahçe, daha önce Maccabi Playtika ile oynadığı maçı 84-82'lik skorla kazanarak, Partizan karşısında da galip gelerek bu çift maç haftasında iki galibiyet almayı hedefliyor.

Takım Performansları

Fenerbahçe Beko, 6 maçta 4 galibiyet ve 2 yenilgi alarak 6. sırada yer alıyor. Partizan ise, 2 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 13. sırada bulunmaktadır.

Tarihsel Rekabet

Fenerbahçe Beko ile Partizan, THY Avrupa Ligi tarihindeki 15. karşılaşmalarında buluşacak. İki takım daha önce oynadıkları 14 maçta, sarı-lacivertliler 8 galibiyet, Sırbistan temsilcisi ise 6 galibiyet aldı.

İLGİLİ HABERLER

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gençler Flöre Eskrim Dünya Kupası İstanbul'da Başlıyor
2
Mersin Spor'un Avrupa Kupası Hedefi
3
Türkiye'nin İlk Kadın Enduro Yarışçısı Burcu Özatamer: Hedef Dünya Şampiyonluğu
4
Masa Tenisi Türkiye Süper Kupa Finali: Fenerbahçe ve KAP-OFF Nevşehir Şampiyonluk Elde Etti
5
Mersin'de Avrupa Kadınlar Bocce Volo Şampiyonası Başladı
6
Bursaspor FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Uzatmada Kaybetti
7
Bocce Milli Takımı'nın Hedefi: 7'de 7

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ve asgari ücret zammı için net tavır: AÇIKLANDI!

Tam kış mevsimine 1 kala BOTAŞ açıkladı! İşte doğalgaz tarifeleri Kasım güncellemesi

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı

Ekim’de aldınız aldınız! Taşıt kredilerinde düşüş, koştur koştur bankaya götürtüyor