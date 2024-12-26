Fenerbahçe Beko Partizan Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe Beko, Partizan ile Zorlu Bir Maça Çıkıyor

THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın deplasmanda Sırbistan'ın Partizan ekibiyle karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin başantrenörü Sarunas Jasikevicius, mücadele öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Jasikevicius: Zor Bir Atmosferle Karşılaşacağız

Jasikevicius, Partizan'ın son derece iyi bir takım olduğunu ve karşılaşmanın zorlu geçeceğini vurguladı. "Gerçekten iyi oynayan bir rakiple karşı karşıyayız. Oradaki atmosfer muhtemelen dünyanın en iyilerinden biri. Onları kontrol etmek için gerçekten iyi bir guard oyununa ihtiyacımız var. 40 dakika boyunca konsantre olmamız ve özellikle guardlarını kontrol etmemiz gerekiyor," şeklinde konuştu.

Bonzie Colson'un Değerlendirmeleri

Sarı-lacivertli oyunculardan Bonzie Colson, Partizan'ın kalite açısından oldukça yetenekli bir takım olduğunu ifade ederek, "Şu anda gerçekten iyi oynuyorlar. Ama bizim hazırlıklarımız daha önemli. Prensiplerimize, hücumumuza, savunmamıza odaklanıyoruz ve daha iyi olmaya çalışıyoruz. Hazırlanmak için birkaç günümüz vardı. İyi ilerliyoruz ve sadece bunu sahada kanıtlamamız gerekiyor," dedi.