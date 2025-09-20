Fenerbahçe Beko, Talen Horton-Tucker'ı 2 Yıllığına Kadrosuna Kattı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Talen Horton-Tucker'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre 24 yaşındaki basketbolcu ile 2 yıllığına anlaşma sağlandı.

Sözleşme ve Geçen Sezon Performansı

Talen Horton-Tucker, geçen sezon formasını giydiği NBA ekibi Chicago Bulls'ta görev aldığı 58 maçta ortalama 6,5 sayı, 1,7 ribaunt ve 1,4 asist ile mücadele etti.

Kulüp tarafından yapılan duyuruda transferin resmen tamamlandığı belirtildi.