Fenerbahçe Beko, Talen Horton-Tucker'ı 2 Yıllığına Kadrosuna Kattı

Fenerbahçe Beko, ABD'li oyun kurucu Talen Horton-Tucker ile 2 yıllık sözleşme imzaladı; Horton-Tucker, geçen sezon Chicago Bulls'ta 58 maçta 6,5 sayı ortaladı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 11:28
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Talen Horton-Tucker'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre 24 yaşındaki basketbolcu ile 2 yıllığına anlaşma sağlandı.

Sözleşme ve Geçen Sezon Performansı

Talen Horton-Tucker, geçen sezon formasını giydiği NBA ekibi Chicago Bulls'ta görev aldığı 58 maçta ortalama 6,5 sayı, 1,7 ribaunt ve 1,4 asist ile mücadele etti.

Kulüp tarafından yapılan duyuruda transferin resmen tamamlandığı belirtildi.

