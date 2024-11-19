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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Bologna'ya Konuk Oluyor

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Virtus Segafredo Bologna'yı konuk ediyor. Maç yarın TSİ 22.30'da başlayacak.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 09:54
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 09:54
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Bologna'ya Konuk Oluyor

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Virtus Segafredo Bologna'ya Konuk Olacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde 11. haftanın açılış maçında yarın deplasmanda İtalya temsilcisi Virtus Segafredo Bologna ile karşı karşıya gelecek.

Bologna'daki Maç Bilgileri

Bologna'daki Unipol Arena'da gerçekleştirilecek olan bu önemli mücadele, TSİ 22.30'da başlayacak. Maç, basketbolseverler tarafından S Sport ekranlarından izlenebilecek.

Fenerbahçe Beko'nun Performansı

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan THY Avrupa Ligi'nde sezona iyi başlayan sarı-lacivertli ekip, geride kalan 10 müsabakada 8 galibiyet ve 2 yenilgi ile önemli bir başarı sağladı. Fenerbahçe Beko, haftaya liderlik koltuğunda girdi.

Virtus Segafredo Bologna'nın Durumu

Diğer yandan, geride kalan 10 karşılaşmada yalnızca 2 kez kazanabilen İtalyan temsilcisi, THY Avrupa Ligi'ndeki 18 takım arasında 17. sırada yer alıyor. Bu durum, konuk ekip için zorlu bir mücadele olacağını gösteriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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