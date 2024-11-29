Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde EA7 Emporio Armani Milan'a Yenildi

Fenerbahçe Beko, EA7 Emporio Armani Milan'a 91-85'lik Skorla Yenildi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında lider Fenerbahçe Beko, evinde EA7 Emporio Armani Milan ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, heyecan dolu bir maçın ardından 91-85'lik skorla yenilerek 6 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.

Karşılaşmanın başlangıcında, ilk 5 dakika dengeli bir mücadeleye sahne oldu fakat EA7 Emporio Armani Milan, pota altından bulduğu sayılarla 5. dakikayı 11-10 önde kapattı. Fenerbahçe Beko, İtalyan takımın etkili savunması karşısında zorlandı ve ilk çeyreği 24-19 geride tamamladı.

Maçın Gidişatı

İkinci çeyreğin başında iki takım da top kayıpları yaptı ve tempo düştü. Mirotic ile etkili olan EA7 Emporio Armani Milan, 17. dakikayı 35-32 önde geçti ve soyunma odasına da 41-37 avantajlı girdi.

İkinci yarıda, Fenerbahçe Beko, 22. dakikada Nigel Hayes-Davis ile öne geçti; ancak Mirotic'in skorer oyunuyla EA7 Emporio Armani Milan, 25. dakikayı 56-51 önde tamamladı. Fenerbahçe Beko, son çeyreğe 66-63 geride girdi.

Son Çeyrek ve Sonuç

Üçüncü çeyrekte EA7 Emporio Armani Milan, üç sayı çizgisinin gerisinden isabetler bularak farkı açmaya başladı ve 33. dakikada farkı 12 sayıya kadar çıkardı: 65-77. Fenerbahçe Beko, son dakikalarda farkı 4 sayıya kadar düşürse de (85-89) İtalyan ekibi maçı 91-85'lik skorla kazandı.

Maçta EA7 Emporio Armani Milan'da Nikola Mirotic 29, Zach LeDay 19 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Fenerbahçe Beko'da ise Wade Baldwin 19, Arturs Zagars 16 ve Tarık Biberovic 15 sayı üretti, ancak bu skorer oyun galibiyeti getiremedi.

Ayrıca, 2015-2020 yılları arasında Fenerbahçe Beko formasını giymiş olan eski basketbolcu Luigi Datome, karşılaşmayı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda izledi. Eski oyuncuya sarı-lacivertli taraftarlar uzun süre sevgi gösterisinde bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.