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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris Kaunas ile Karşılaşacak

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris Kaunas ile yarın karşılaşacak. Maç saati 21.00.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 11:01
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris Kaunas ile Karşılaşacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında yarın Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Karşılaşma, Zalgirio Arena'da saat 21.00'de başlayacak. Fenerbahçe Beko, Maccabi Playtika, Partizan ve LDLC ASVEL'in ardından Bayern Münih'i de mağlup ederek kazanma serisini sürdürüyor.

Takım, 7 galibiyetle ikinci sırada yer alıyor. Ligde 6 galibiyetli 5 takımdan biri olan Zalgiris Kaunas ise 6. basamakta bulunuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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