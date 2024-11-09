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Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde Zirveye Yaklaştı, Lider Barcelona

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde 8. hafta sonunda Barcelona'nın ardından 2. sıraya yükseldi. Anadolu Efes ise kaybetti.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 12:20
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 12:20
Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde Zirveye Yaklaştı, Lider Barcelona

Fenerbahçe Beko Zirveye Yaklaşıyor

THY Avrupa Ligi’nde 8. hafta maçları tamamlanırken, Fenerbahçe Beko üst üste elde ettiği 3 galibiyetle 2. sıraya yerleşti. Sarı-lacivertliler, 77-73'lük skorla LDLC ASVEL'i mağlup ederek, toplamda 6. galibiyetine ulaştı.

Barcelona Yeniden Lider

İspanyol ekibi Barcelona, 8. hafta sonunda 6 galibiyetle liderlik koltuğuna geri oturdu. Baskonia'yı 91-68 mağlup eden Barcelona, Zalgiris'in Bayern Münih'e kaybetmesini değerlendirerek, averajla liderliği yeniden ele geçirdi.

8. Haftanın MVP'si: Jan Vesely

Haftanın En Değerli Oyuncusu (MVP) unvanı ise Barcelona’nın Çek pivotu Jan Vesely'ye gitti. Fenerbahçe'de 8 sezon boyunca forma giymiş olan Vesely, takımıyla Baskonia'ya karşı oynadığı maçta 17 sayı, 10 ribaund ve 2 blokla dikkat çekmeyi başardı.

Anadolu Efes Zorlukla Karşılaşıyor

Anadolu Efes, bu hafta Monaco'ya karşı son çeyrekteki kötü performansıyla 81-69'luk yenilgi aldı ve 10. sıraya geriledi. Ligde 4. yenilgisini alan lacivert-beyazlılar, bu hafta şansız bir performans sergiledi.

Panathinaikos da Fırsatı Değerlendiremedi

Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR, Yunan derbisinde Olympiakos'a 94-89 yenilerek liderlik fırsatını değerlendiremedi.

Furkan Korkmaz'dan Duygusal Dönüş

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz, sakatlığının ardından eski takımı Anadolu Efes’e karşı ilk maçına çıktı. 5 dakika sahada kalan Korkmaz, 2 sayı kaydetti.

Real Madrid, Kötü Gidişatı Durduramıyor

Son yılların en pahalı kadrolarından birine sahip olan Real Madrid, üst üste 3. yenilgisini alarak 12. sırada yer aldı. EA7 Emporio Armani Milan'a karşı 85-76 mağlup olarak kötü gidişatını durduramadı.

Sonuçlar ve Puan Durumu

THY Avrupa Ligi 8. hafta sonuçları şöyle gerçekleşti:

  • Kızılyıldız - Alba Berlin: 92-71
  • EA7 Emporio Armani Milan - Real Madrid: 85-76
  • Paris Basketbol - Partizan: 74-71
  • Bayern Münih - Zalgiris: 77-74
  • Anadolu Efes - Monaco: 69-81
  • LDLC ASVEL - Fenerbahçe Beko: 73-77
  • Panathinaikos AKTOR - Olympiakos: 89-94
  • Virtus Sagafredo Bologna - Maccabi Playtika: 84-77
  • Barcelona - Baskonia: 91-68

Çift Maç Haftası Yaklaşıyor

Sezonun üçüncü çift maç haftası için takımlar 9. hafta maçlarına salı ve çarşamba günü çıkacak. Fenerbahçe Beko, 12 Kasım’da Bayern Münih'i konuk ederken, Anadolu Efes Vitoria-Gasteiz’de Baskonia ile karşılaşacak. Takımların maç programı detayları ise şöyle:

  • 9. Hafta: 12 Kasım Salı
    20.45 Fenerbahçe Beko - Bayern Münih
    22.30 Baskonia - Anadolu Efes
  • 10. Hafta: 14 Kasım Perşembe
    22.45 Real Madrid - Anadolu Efes

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