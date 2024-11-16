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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Zirveye Yerleşti

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde 10. hafta sonunda liderliğe yükselerek önemli bir galibiyet serisi yakaladı.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 11:12
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Zirveye Yerleşti

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Zirveye Yerleşti

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, çift maç haftasını kayıpsız geçirerek dikkat çekti. Fenerbahçe Beko, ligin 10. haftasında liderlik koltuğuna oturdu.

Fenerbahçe Beko'nun Başarılı Performansı

Basketbolda Avrupa’nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu olan THY Avrupa Ligi'nde 10. hafta maçları sonunda Fenerbahçe Beko, liderliğe yükseldi. 9. haftada Bayern Münih'i 87-76 yenerek galibiyet serisini başlatan sarı-lacivertli ekip, 10. haftada Zalgiris karşısında da 72-65'lik skorla galip geldi. Bu sonuçlarla birlikte Fenerbahçe Beko, toplamda 8 galibiyetle ilk sıraya yükseldi.

Anadolu Efes de İyi Bir Performans Gösterdi

Anadolu Efes ise İspanya’daki iki maçından galip çıkmayı başardı. İlk olarak Baskonia karşısında 89-84 kazanan Efes, ikinci maçında Real Madrid'i 74-64 mağlup ederek 6. galibiyetini elde etti. 10. haftayı 8. sırada tamamlayan Anadolu Efes, ligdeki iddiasını sürdürüyor.

Barcelona Liderliği Kaptırdı

Sezona iddialı başlayan İspanyol temsilcisi Barcelona, çift maç haftasının ilk karşılaşmasında Partizan'ı 87-79 yenmesine rağmen, ikinci maçında Paris Basketbol'a 103-87 yenilerek liderliği Fenerbahçe Beko'ya kaptırdı.

Son Şampiyon Panathinaikos İki Galibiyetle Geri Döndü

Panathinaikos AKTOR, 9. haftada Maccabi Playtika'yı 93-87, 10. haftada ise Virtus Segafredo Bologna'yı 82-77 mağlup ederek ligde 2. sıraya yükseldi.

Haftanın MVP'leri Belirlendi

THY Avrupa Ligi'nin 9. haftası ödüllerinde Kızılyıldız'dan Filip Petrusev MVP seçilirken, 10. hafta ödüllerini ise Theo Maledon ve Tj Shorts paylaştı. Petrusev, Monaco'yu mağlup ettikleri maçta 25 sayı, 7 ribaunt ve 1 asistle 38 verimlilik puanı elde etti.

Önümüzdeki Maç Programı

İlgili takımların gelecek haftaki maç programı ise aşağıdaki gibidir:

  • 20 Kasım Çarşamba: Virtus Sagafredo Bologna - Fenerbahçe Beko (22.30)
  • 21 Kasım Perşembe: Anadolu Efes - Paris Basketbol (20.30), Kızılyıldız - Partizan (22.00)

THY Avrupa Ligi’nde heyecan dolu mücadeleler devam ederken, tüm gözler bu önemli karşılaşmalara çevrildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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