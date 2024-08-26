Fenerbahçe Beko Yeni Sezona Merhaba Dedi

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 2023-2024 Sezonuna Başladı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, bugün yaptığı antrenman ile yeni sezon hazırlıklarına start verdi. Sarı-lacivertli kulüp, yaptığı açıklamada geçen sezonu çifte kupa ile taçlandırdığını vurguladı.

İlk Antrenman Ülker Salonu'nda Yapıldı

Sezonun açılış antrenmanı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirildi. Başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetiminde düzenlenen çalışma 2 saat sürdü.

Antrenman Programı

Basketbolcular, bu hafta boyunca antrenmanlarına Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda devam edecek. Takımın performansını artırmak ve yeni sezon hedeflerine ulaşmak için çalışmalar hız kesmeden devam edecek.