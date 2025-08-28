Fenerbahçe, Benfica'ya 1-0 Yenildi: Şampiyonlar Ligi'nden Avrupa Ligi'ne

Fenerbahçe, Benfica'ya 1-0 Yenildi: Şampiyonlar Ligi'nden Elendi
Rövanş maçı sonrası Avrupa serüveni Avrupa Ligi'nde devam edecek
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanan rövanş maçında, Portekiz temsilcisi Benfica ile karşılaşan Fenerbahçe, deplasmanda aldığı 1-0 mağlubiyetle turnuvaya veda etti.
İki takım arasındaki ilk maçın 0-0 sona ermesinin ardından, bu sonuç Benfica'nın üstünlüğüyle tamamlandı ve Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi yolculuğunu sonlandırdı.
Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki mücadelesine Avrupa Ligi'nin lig aşamasından devam edecek.