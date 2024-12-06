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Fenerbahçe Beşiktaş Derbisine Hazır: Son Hazırlıklar Tamamlandı

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi için hazırlanarak kampa girdi. Mücadele yarın saat 19.00'da başlayacak.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 20:10
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 20:10
Fenerbahçe Beşiktaş Derbisine Hazır: Son Hazırlıklar Tamamlandı

Fenerbahçe Derbi İçin Son Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Beşiktaş ile karşılaşacak derbi mücadelesinin hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş ile oynayacağı maç için Can Bartu Tesisleri'nde yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.

İdman Detayları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenman; ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Oyuncular, iki gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma, pas çalışmaları ve taktik ile bireysel antrenmanlar gerçekleştirdi.

Derbideki Zamanlama

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki kritik mücadele, yarın saat 19.00'da TÜPRAŞ Stadı'nda oynanacak. Fenerbahçe, derbi öncesinde tesislerde kampa girerek mücadeleye odaklanmayı hedefliyor.

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