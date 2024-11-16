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Fenerbahçe-Beşiktaş Kadınlar Derbisinde Mücadele Başlıyor

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında derbi mücadelesine çıkacak.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 09:51
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 09:51
Fenerbahçe-Beşiktaş Kadınlar Derbisinde Mücadele Başlıyor

Kadın Futbolunda Derbi Heyecanı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında, Fenerbahçe Petrol Ofisi yarın Beşiktaş United Payment ile karşılaşacak. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde gerçekleşecek bu önemli derbi, saat 14.00'te başlayacak ve hakem Safa Yılmaz tarafından yönetilecek.

Lider Fenerbahçe'nin Performansı

Süper Lig'de şu ana kadar çıktığı 8 maçın tamamını kazanarak, 24 puanla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, ligde 33 gol atıp kalesinde sadece 1 gol görmüş durumda. Bu gösterişli performans, sarı-lacivertli takımın şampiyonluk hedefini daha da yakın hale getiriyor.

Beşiktaş'ın Hedefi İki Derbi Zaferi

Beşiktaş ise ligde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile 8 maçta 16 puan topladı ve haftaya 5. sırada girdi. Ligin 8. haftasında sahasında Galatasaray Petrol Ofisi'ni 1-0 mağlup eden siyah-beyazlı takım, Fenerbahçe karşısında üst üste ikinci derbi zaferini elde etmeyi hedefliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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