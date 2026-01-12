Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Fenerbahçe, 13 Ocak Çarşamba günü Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. maç öncesi Can Bartu Tesisleri'nde idmana başladı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 18:52
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 18:52
Fenerbahçe, 13 Ocak Çarşamba günü Beyoğlu Yeni Çarşı ile Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. maç öncesi çalışmalarına başladı.

Antrenman detayları

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmaları ile başladı. Sahadaki program; ısınma ve çabukluk hareketleri, dar alanda yapılan pas çalışmaları ve ardından uygulanan taktiksel ve bireysel programlarla devam etti.

Galatasaray maçında forma giyen oyuncular idmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacakları antrenmanla tamamlayacak.

Takımın eski futbolcularından Bruno Alves ile Miroslav Stoch idmanın bir bölümünü izledi.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

