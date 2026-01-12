Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Fenerbahçe, 13 Ocak Çarşamba günü Beyoğlu Yeni Çarşı ile Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. maç öncesi çalışmalarına başladı.

Antrenman detayları

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmaları ile başladı. Sahadaki program; ısınma ve çabukluk hareketleri, dar alanda yapılan pas çalışmaları ve ardından uygulanan taktiksel ve bireysel programlarla devam etti.

Galatasaray maçında forma giyen oyuncular idmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacakları antrenmanla tamamlayacak.

Takımın eski futbolcularından Bruno Alves ile Miroslav Stoch idmanın bir bölümünü izledi.

FENERBAHÇE, 13 OCAK ÇARŞAMBA GÜNÜ BEYOĞLU YENİ ÇARŞI İLE RECEP TAYYİP ERDOĞAN STADYUMU’NDA OYNAYACAĞI ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI C GRUBU 2. MAÇININ HAZIRLIKLARINA BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA BAŞLADI