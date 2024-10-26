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Fenerbahçe, Bodrum FK ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Bodrum FK'yi ağırlayacak. Maçın detayları ve takım durumu haberimizde.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 09:33
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 09:33
Fenerbahçe, Bodrum FK ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Fenerbahçe ve Bodrum FK Karşı Karşıya Geliyor

Yarın, Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Sipay Bodrum FK'yi konuk ediyor. Maç, Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak ve hakem Mehmet Türkmen tarafından yönetilecek.

Geçtiğimiz Hafta Performansı

Fenerbahçe, son olarak deplasmandaki Samsunspor karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı ve bu sonuçla zirvenin 8 puan gerisine düştü. Ayrıca, hafta içerisinde UEFA Avrupa Ligi’nde Manchester United ile 1-1 eşitlik yakalayarak dikkatleri üzerine çekti.

Takımın Durumu

Fenerbahçe, Sipay Bodrum FK ile yapacağı maç öncesinde 3 eksik oyuncuyla sahada olacak. Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ile Cengiz Ünder müsabakada forma giyemezken, sarı kart cezalısı olan Fred de kadroda yer almayacak.

Sol Bekte Kostic Beklentisi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sol bek pozisyonunda Kostic'i oynatmayı planlıyor. Jayden Oosterwolde'nin sakatlığında, UEFA listesindeki isimler arasında yer alamayan Kostic ve Levent Mercan’ın Manchester United maçında sahada olmaması nedeniyle, Mourinho bu bölgedeki tercihini Mert Müldür'den yana kullanmıştı.

İlk Karşılaşma

Bu maç, Fenerbahçe ile Bodrum FK’nın tarihlerindeki ilk karşılaşma olacak. Bodrum FK, geçtiğimiz sezon Trendyol 1. Lig'de play-off'u zirvede tamamlayarak Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanmıştı. Muğla temsilcisi, geride kalan 9 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 10 puan toplamayı başardı.

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