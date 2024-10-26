Fenerbahçe, Bodrum FK Karşılaşması İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, Bodrum FK Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Sipay Bodrum FK'yi konuk edeceği karşılaşma için hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapıldı.

Antrenmanın Detayları

Antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Ardından, pas çalışmaları gerçekleştirildi ve antrenmanın son kısmında taktiksel ile bireysel çalışmalar yapıldı.

Maç Bilgileri

Fenerbahçe ile Sipay Bodrum FK arasındaki karşılaşma yarın saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak.