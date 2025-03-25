Fenerbahçe, Bodrum FK Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Fenerbahçe, Bodrum FK Maçı İçin Geri Sayımda

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 28 Mart Cuma günü deplasmanda Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertli kulübün resmi açıklamasına göre, çalışmalar Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor.

İdmanda Kapsamlı Çalışmalar

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenmanda, ilk olarak salonda yapılan çalışmaların ardından sahada ısınma ve koordinasyon programları uygulandı. Antrenmanın ardından, futbolcular dar alanda çift kale maçlar yaparak mücadele etti. Antrenmanın finalinde ise bireysel programlar ile çalışmalar sona erdi.

Milli Takım Üyeleri Aktif Dinlenmede

Milli takımlarından dönen futbolcular, idmanda yenilenme ve aktif dinlenme çalışmaları gerçekleştirdi. Bu sayede, oyuncuların form tutması ve maç öncesi hazır olmak için gereken toparlanma süreci desteklenmiş oldu.

Fenerbahçe, Sipay Bodrum FK karşılaşmasının hazırlıklarına bir gün sonra da devam edecek.