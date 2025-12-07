Fenerbahçe, Brann maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında 11 Aralık Perşembe günü Norveç ekibi Brann ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Antrenmanda neler yapıldı?
Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla antrenman sürdü.
Çalışma, futbolcuların yaptığı bireysel çalışmalarla sona erdi. Başakşehir maçında 11’de görev alan oyuncular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.
