Fenerbahçe, Brann maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, 11 Aralık'taki Brann sınavı öncesi Can Bartu Tesisleri'nde Tedesco yönetiminde core, ısınma, çabukluk, pas ve bireysel çalışmalarla hazırlandı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 15:32
Fenerbahçe, Brann maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Brann maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında 11 Aralık Perşembe günü Norveç ekibi Brann ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Antrenmanda neler yapıldı?

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla antrenman sürdü.

Çalışma, futbolcuların yaptığı bireysel çalışmalarla sona erdi. Başakşehir maçında 11’de görev alan oyuncular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

FENERBAHÇE, UEFA AVRUPA LİGİ 6. HAFTASINDA 11 ARALIK PERŞEMBE GÜNÜ NORVEÇ EKİBİ BRANN İLE...

FENERBAHÇE, UEFA AVRUPA LİGİ 6. HAFTASINDA 11 ARALIK PERŞEMBE GÜNÜ NORVEÇ EKİBİ BRANN İLE OYNAYACAĞI MÜSABAKANIN HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.

FENERBAHÇE, UEFA AVRUPA LİGİ 6. HAFTASINDA 11 ARALIK PERŞEMBE GÜNÜ NORVEÇ EKİBİ BRANN İLE...

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Boluspor 2-0 Erzurumspor FK: Özbalta'dan Hakem Eleştirisi, Arslan'dan Gurur
2
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 'Her Adım Bir İz - Değirmen Boğazı Halk Koşusu' Başlattı
3
TFF 2. Lig: Aliağa FK 3-0 Kırklarelispor
4
Iğdır FK 4-1 Adana Demirspor | Trendyol 1. Lig 16. Hafta
5
Van 1. Amatör Ligi: Erciş Örenespor Çaldıranspor'u 6-1 Yendi
6
Oltu 25 Mart Belediye Spor 6-1: Erzurum İdmanocağı FK Mağlup
7
TFF 2. Lig: Kastamonuspor 2-1 Karacabey Belediyespor

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi