Fenerbahçe Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe Antrenmanlarını Sürdürüyor
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşma için hazırlıklarına devam ediyor.
Teknik Kadronun Yönetimi
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri ile başladı.
Antrenman İlerleyişi
Çalışmalar, antrenman maçı ile devam ederken, idman bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertli takım, Çaykur Rizespor mücadelesinin hazırlıklarına yarın gerçekleştirecekleri antrenmanla devam edecek.