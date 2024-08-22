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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maça hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 13:04
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 13:04
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe Hazırlıklarını Tamamlıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarına devam ediyor. 25 Ağustos Pazar günü deplasmanda oynanacak bu önemli maç öncesinde takım, yoğun bir antrenman programına tabi tutuluyor.

Antrenman Detayları

Sarı-lacivertli ekip, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Futbolcular, ısınmanın ardından iki grup halinde pas çalışması yaptı.

Taktiksel Çalışmalar Tamamlandı

İdman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla son buldu. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı için yarınki antrenmandan sonra son hazırlıklarını gerçekleştirmeyi planlıyor.

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