Fenerbahçe, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları Başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 3. haftasında, 25 Ağustos Pazar günü Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Takım, bu mücadele için hazırlıklarını devam ettiriyor.

Antrenman Detayları

Kulüpten yapılan duyuruya göre, teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenman, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirildi. İdman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Sarı-lacivertli oyuncular, sonra 3 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirdi.

Son Gelişmeler

Fenerbahçe, yarınki antrenmanıyla birlikte Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamlayarak, Rize'ye hareket edecek.