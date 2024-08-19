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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor Maçının Hazırlıklarına Hızla Başladı

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı için antrenmanlarına başladı. Mert Hakan Yandaş'ın doğum günü kutlandı ve Vincenzo Montella ziyarette bulundu.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 20:16
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 20:16
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor Maçının Hazırlıklarına Hızla Başladı

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor

Sarı-lacivertli ekip, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Antrenman Detayları

Antrenman, iki grup halinde yapılan pas çalışmalarıyla devam etti ve dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi. Fenerbahçe, ligdeki ilk iki maçında 4 puan toplayarak hazırlıklarına yarın yapacağı ek çalışma ile devam edecek.

Vincenzo Montella’nın Ziyareti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe'nin antrenmanını ziyaret etti. Montella, sarı-lacivertli futbolcularla bir araya geldikten sonra, meslektaşı Mourinho ile bir toplantı yaptı ve ardından tesislerden ayrıldı.

Mert Hakan Yandaş’a Doğum Günü Kutlaması

Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş, 30. yaş gününde takım arkadaşları ve teknik heyet tarafından kutlandı. Kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları alkışlar eşliğinde üfleyen Mert Hakan, doğum günü kutlaması için teşekkür etti.

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