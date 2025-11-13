Fenerbahçe, Çaykur Rizespor Öncesi Salonda Çalıştı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanı ile salonda sürdürdü.

Antrenman Detayları

Çalışma Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenman, takımın milli oyuncularından yoksun bir kadro ile yapıldı.

Çalışma İçeriği

Salonda yapılan ısınma ve koordinasyon çalışmasının ardından oyuncular kuvvet ve dayanıklılık odaklı bir program uyguladı.

Hazırlık Programı

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 13. HAFTASINDA ÇAYKUR RİZESPOR İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI AKŞAM SAATLERİNDE YAPTIĞI GÜNÜN İKİNCİ ANTRENMANI İLE SALONDA SÜRDÜRDÜ.