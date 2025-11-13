Fenerbahçe, Çaykur Rizespor Öncesi Salonda Çalıştı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 13. haftasında Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'ndeki salonda yapılan ikinci antrenmanla sürdürdü.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 17:56
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 17:56
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor Öncesi Salonda Çalıştı

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor Öncesi Salonda Çalıştı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanı ile salonda sürdürdü.

Antrenman Detayları

Çalışma Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenman, takımın milli oyuncularından yoksun bir kadro ile yapıldı.

Çalışma İçeriği

Salonda yapılan ısınma ve koordinasyon çalışmasının ardından oyuncular kuvvet ve dayanıklılık odaklı bir program uyguladı.

Hazırlık Programı

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 13. HAFTASINDA ÇAYKUR RİZESPOR İLE OYNAYACAĞI MAÇIN...

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 13. HAFTASINDA ÇAYKUR RİZESPOR İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI AKŞAM SAATLERİNDE YAPTIĞI GÜNÜN İKİNCİ ANTRENMANI İLE SALONDA SÜRDÜRDÜ.

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 13. HAFTASINDA ÇAYKUR RİZESPOR İLE OYNAYACAĞI MAÇIN...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray 120 Yaşında: Tarihçe, Şampiyonluklar ve Kulüp Verileri
2
Türkiye, Balkan Judo Şampiyonası'nda 3 Altınla 11 Madalya Kazandı
3
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor Öncesi Salonda Çalıştı
4
Sivasspor, Esenler Erokspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor
5
Fenerbahçe, Rizespor Maçı Öncesi İlk Antrenmanını Tamamladı
6
Ahmet Mete Boylu, Riyad’da İslami Dayanışma Oyunları'nda 4 Altınla Rekor Kırdı
7
Türkiye - Bulgaristan: Nicholas Walsh Bursa'daki maçı yönetecek

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?