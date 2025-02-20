Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i Los Angeles FC'ye Kiraladı

Fenerbahçe, milli futbolcu Cengiz Ünder'i Los Angeles FC'ye kiralık olarak gönderdi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 17:21
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 17:21
Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i Los Angeles FC'ye Kiraladı

Fenerbahçe'den Önemli Transfer Hamlesi

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Cengiz Ünder'in kiralık transferi için Los Angeles FC ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz profesyonel futbol A takım oyuncularımızdan Cengiz Ünder'in 1 Temmuz 2025'e kadar kiralık transferi konusunda Amerika Birleşik Devletleri Ligi MLS takımlarından Los Angeles FC ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcumuza sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmesi için seyahat izni verilmiştir." denildi.

Cengiz Ünder'in Performansı

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 9 maça çıkan 27 yaşındaki hücum oyuncusu, henüz gol veya asist katkısı sağlayamadı.

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