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Fenerbahçe, Çeyrek Finale Bir Adım Daha Yaklaştı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK'yi 5-0 yenerek çeyrek finale büyük bir avantaj elde etti.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 22:39
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 22:39
Fenerbahçe, Çeyrek Finale Bir Adım Daha Yaklaştı

Fenerbahçe, Çeyrek Finale Bir Adım Daha Yaklaştı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'ndaki ikinci maçında Erzurumspor FK'yi 5-0 mağlup ederek çeyrek finale ulaşma yolunda önemli bir avantaj sağladı ve gruptaki puanını 6'ya çıkardı.

Maçın Detayları

Ülker Stadı'nda gerçekleşen müsabakada ilk yarıyı Talisca’nın 33. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamlayan Fenerbahçe, ikinci yarıda farka gitti. Cenk Tosun, 55. dakikada penaltı atışını gole çevirirken, 78. dakikada Mert Hakan Yandaş, 81 ve 89. dakikalarda Youssef En-Nesyri skoru belirledi.

Sakatlık Sorunları

Fenerbahçe'de maç sırasında stoper krizi yaşandı. Başlangıçta sahada bulunan Alexander Djiku sakatlanarak 52. dakikada yerini Diego Carlos'a bıraktı. Ancak Carlos, sadece 4 dakika sahada kalabildi. Daha sonra Yusuf Akçiçek de yaşadığı sakatlık nedeniyle 75. dakikada oyundan alındı.

Dusan Tadic Kadroda Yer Almadı

Dusan Tadic, gribal enfeksiyon nedeniyle Erzurumspor FK karşısında maça katılamadı. Bu, Sırp futbolcunun Fenerbahçe kariyerinde ilk kez kadroda yer almadığı bir an oldu.

Anderson Talisca ve Cenk Tosun'un Gollerle Dönüşü

Fenerbahçe’ye yeni katılan Anderson Talisca, maçta attığı golle sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti. Ayrıca Cenk Tosun, Kadıköy'de ilk golünü atarak önemli bir başarı elde etti.

Youssef En-Nesyri'nin Gollerine Devam

Youssef En-Nesyri, Erzurumspor FK karşısında 2 gol atarak, bu sezon toplamda 20 golüne ulaştı. Son 11 resmi maçta 14. golünü kaydeden En-Nesyri, Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası’nda gollerine devam ediyor.

Cengiz Ünder Beklentinin Altında Kaldı

Fenerbahçe’nin milli oyuncusu Cengiz Ünder, bu maçta beklentilerin altında performans sergiledi ve etkisiz bir görüntü ortaya koydu.

Fenerbahçe, bu galibiyetle çeyrek finale bir adım daha yaklaşırken, ligde ve kupada önümüzdeki mücadelelerinde de aynı başarıyı sürdürme hedefinde.

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