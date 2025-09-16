Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçına hazır

Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Kulübün açıklamasına göre takım son idmanını yaparak maça hazır hale geldi.

Antrenmanın ayrıntıları

Kulübün açıklamasına göre antrenman, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Çalışma ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Takım daha sonra pas çalışması yaptı; antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalar ile tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, idmanın ardından kampa girdi ve yarınki mücadeleye odaklandı.