Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe'nin Hazırlıkları Devam Ediyor
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 30 Ağustos Cuma günü Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarını sürdürüyor.
Antrenman Detayları
Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde Jose Mourinho yönetiminde bir çalışma gerçekleştirdi. Antrenmanın başlangıcında sporcular ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri yaptı.
Pas çalışmaları ile ilerleyen idman, taktiksel ve bireysel antrenmanlarla sona erdi. Sarı-lacivertli takım, yarın yapacağı antrenmanla Corendon Alanyaspor maçına hazırlıklarını tamamlamayı hedefliyor.