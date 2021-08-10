Fenerbahçe Danimarkalı golcü Jonas Wind’in peşinde

Transfer çalışmalarını sürdüren’de öncelik forvet hattına verildi. Net bir golcü transfer edilmesini isteyen Teknik direktör Vitor Pereira bu bölgede işi şansa bırakmak istemiyor. Muriç’ten gelecek haberi bekleyen Fenerbahçe yönetimi scout ekibinin raporu doğrultusunda gündemine Danimarkalı golcü’i aldı. Kopenhag forması giyen 22 yaşındaki genç golcü için kulübüyle temasa geçildi.

Sarı lacivertliler genç oyuncuyu ikna etse de Danimarka ekibine bonservis vermek için oyuncu satışı yapmak zorunda. Bu nedenle Başkan Ali Koç, öncelikle takımdan ayrılacak isimlerle görüşüyor. Sarı kanarya bonservis girdisi sağlaması durumunda genç golcü için resmi teklif yapacak.