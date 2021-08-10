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Fenerbahçe Danimarkalı golcü Jonas Wind’in peşinde

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de golcü için harekete geçildi. Sarı lacivertli ekipte Danimarkalı golcü Jonas Wind ismi öne çıktı. 22 yaşındaki genç golcü için Kopenhag ile temasa geçildi.

10 Ağustos 2021 Salı 12:57
Fenerbahçe Danimarkalı golcü Jonas Wind’in peşinde
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de öncelik forvet hattına verildi. Net bir golcü transfer edilmesini isteyen Teknik direktör Vitor Pereira bu bölgede işi şansa bırakmak istemiyor. Muriç’ten gelecek haberi bekleyen Fenerbahçe yönetimi scout ekibinin raporu doğrultusunda gündemine Danimarkalı golcü Jonas Wind’i aldı. Kopenhag forması giyen 22 yaşındaki genç golcü için kulübüyle temasa geçildi.

Sarı lacivertliler genç oyuncuyu ikna etse de Danimarka ekibine bonservis vermek için oyuncu satışı yapmak zorunda. Bu nedenle Başkan Ali Koç, öncelikle takımdan ayrılacak isimlerle görüşüyor. Sarı kanarya bonservis girdisi sağlaması durumunda genç golcü için resmi teklif yapacak.


Son Güncelleme: 10.08.2021 12:57
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeJonas Wind
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